Son Dakika Haberleri: İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı 44 yıl sonra şehitlikten çıkarıldı
Son Dakika Dünya İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı 44 yıl sonra şehitlikten çıkarıldı

İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı 44 yıl sonra şehitlikten çıkarıldı

1 saat önce

İspanya'da diktatör Francisco Franco'nun Madrid'in yakınlarındaki Şehitler Vadisi'nde bulunan anıt mezardaki naaşı ve kalıntıları 44 sene sonra aile mezarlığına taşındı.

İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı 44 yıl sonra şehitlikten çıkarıldı, System.String[]

İspanya'da diktatör Francisco Franco'nun Madrid'in yakınlarındaki Şehitler Vadisi'nde bulunan anıt mezardaki naaşı ve kalıntıları 44 sene sonra aile mezarlığına taşındı.


İspanya'daki sosyalist azınlık hükümeti İspanya'yı 1936-1975 yıllarında yöneten diktatör Franco'nun izlerini silmek için 16 ay boyunca mecliste mücadele vermişti.

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Francisco Franco, İspanya, Madrid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:58 
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İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı taşınıyor
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