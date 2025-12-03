Vakalar patladı, Avrupa ülkesinde maske zorunluluğu geri dönüyor - Son Dakika
Vakalar patladı, Avrupa ülkesinde maske zorunluluğu geri dönüyor

03.12.2025 21:16
İspanya Sağlık Bakanlığı son dönemde ciddi şekilde artan grip vakalarıyla ilgili olarak evden çalışma, maske, aşı ve havalandırma tedbirlerini içeren bir protokolü onayladı. "Düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" gibi 4 farklı risk senaryosuna hazırlıkların yapıldığı ülkede maske takma uygulaması da yakın zamanda zorunlu hale gelebilir. Öte yandan başkent Madrid'de yerel yönetim, hastanelerde randevusuz aşı yapıldığını duyurdu.

İspanya'da Sağlık Bakanlığı ve ülkedeki 17 özerk yönetim hükümetinin sağlık departmanları, artan grip salgınına karşı evden çalışma, maske, aşı ve havalandırma tedbirlerini içeren bir protokolü onayladı.

Sağlık Bakanı Monica Garcia, "Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Kontrolüne İlişkin Öneriler Protokolü" adıyla onaylanan belgeyle ilgili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Grip, Kovid-19 ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için tüm özerk yönetimlerle ortak bir protokol onayladık. Evden çalışmak ve sağlık tesislerinde maske takmak hayat kurtarır. Bunun gerekli ve mümkün olduğunu söyledik ve başardık." ifadesini kullandı.

4 RİSK SENARYOSUNA GÖRE ÖNLEMLER ARTIRILACAK

Evden çalışma, maske takma, aşı olma ve havalandırma olarak sıralanan önlemlerin şimdilik tavsiye niteliğinde halka duyurulduğu protokolde, "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" sınıflandırmasıyla oluşturulan dört risk senaryosuna göre önlemlerin artırılacağı ve zorunlu hale getirilebileceği vurgulandı. Protokolde, Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları Gözetim Sistemi, Günlük Ölüm İzleme Sistemi ve Aşılama Bilgi Sistemi'nden gelen verilerin sürekli izleneceği ve hastane ile yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranlarıyla bağlantılı olarak önlemlerin artırılabileceği kaydedildi.

MASKE TAKMAK ZORUNLU HALE GELEBİLİR

Grip salgınında "çok yüksek riskli" seviyeye gelinmesi halinde Kovid-19 salgını döneminde olduğu gibi maske takma uygulamasının zorunlu olabileceğine işaret edildi. İspanya'da grip salgınındaki mevcut duruma göre özellikle hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde maske kullanılmasına özen gösterilmesi isteniyor. Öte yandan, özerk yönetim hükümetleri halkın ücretsiz grip aşısı olması için kampanyalar başlattı.

RANDEVUSUZ AŞI DÖNEMİ BAŞLADI

Ortalama her 100 bin kişinin 112'sinde grip vakasının görüldüğü başkent Madrid'de yerel yönetim, hastanelerde randevusuz aşı yapıldığını duyurdu. Carlos III Sağlık Enstitüsü'nün verilerine göre, İspanya'da salgın haline dönüşen grip vakaları, geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat fazla. Uzmanlar, özellikle 1-4 yaş çocukları etkileyen vakaların artışına sebep olarak "Subklade K" olarak adlandırılan yeni grip varyantının erken ve hızlı şekilde yayılmasını gösteriyor.

