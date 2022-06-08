Bu arada İberia dışında diğer hava yollarında da benzer sıkıntıların yaşandığı öğrenildi.

İspanyol hava yolu şirketi İberia, yaptığı açıklamada, son 3 ayda sadece Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı'nda 15 bin yolcusunun kontrol noktalarındaki kuyruklara takılarak uçağını kaçırdığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İspanya'da havalimanlarındaki kontrol sıraları nedeniyle binlerce yolcu uçağını kaçırdı - Son Dakika

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