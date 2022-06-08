İspanya'da havalimanlarındaki kontrol sıraları nedeniyle binlerce yolcu uçağını kaçırdı - Son Dakika
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İspanya'da havalimanlarındaki kontrol sıraları nedeniyle binlerce yolcu uçağını kaçırdı

08.06.2022 12:00
İspanya'da havalimanlarındaki kontrol sıraları nedeniyle binlerce yolcu uçağını kaçırdı

İspanya'nın başta başkent Madrid olmak üzere büyük kentlerindeki havalimanlarında, güvenlik kontrol noktalarındaki personel eksikliğinden oluşan kuyruklarda binlerce kişi uçuşuna yetişemedi.

İspanya'nın başta başkent Madrid olmak üzere büyük kentlerindeki havalimanlarında, güvenlik kontrol noktalarındaki personel eksikliğinden oluşan kuyruklarda binlerce kişi uçuşuna yetişemedi.

İspanyol hava yolu şirketi İberia, yaptığı açıklamada, son 3 ayda sadece Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı'nda 15 bin yolcusunun kontrol noktalarındaki kuyruklara takılarak uçağını kaçırdığını belirtti.

Bu arada İberia dışında diğer hava yollarında da benzer sıkıntıların yaşandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, Madrid, Barselona, Valensiya, Malaga, Alicante, Tenerife, Menorca, Palma, İbiza, Lanzarote, Fuenteventura ve Gran Canaria havalimanlarında toplam 500 polisin daha görevlendirilmesi kararı aldığını duyurdu.

Bakanlık, Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı kontrol noktalarındaki polis sayısının 189 artırılacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da havalimanlarındaki kontrol sıraları nedeniyle binlerce yolcu uçağını kaçırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'da havalimanlarındaki kontrol sıraları nedeniyle binlerce yolcu uçağını kaçırdı - Son Dakika
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