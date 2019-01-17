Son Dakika Haberleri: İspanya'da İşkence Gibi Gelenek

İspanya'da İşkence Gibi Gelenek

1 saat önce

İspanya'da 300 yıldır devam eden gelenek kapsamında atlar alevlerin içerisinden geçirildi.

İspanya'da İşkence Gibi Gelenek, System.String[]
İspanya'da 300 yıldır devam eden gelenek kapsamında atlar alevlerin içerisinden geçirildi. İşkence gibi gelenek, hayvan hakları savunucularının tepkilerine yok açtı.

İspanya'nın Avila bölgesindeki San Bartolome de Pinares kasabasında 300 yıldır devam eden gelenek kapsamında atlar alevlerin içerisinden geçirildi. Her sene Aziz Anton Günü arifesi 'Las Luminarias' adı ile gerçekleştirilen etkinlik hayvan hakları savunucularının tepkilerine yol açtı. Etkinliğe katılanlar, bölgedeki kilisede düzenlenen törende kutsanan atlarının alevler içinden geçirerek hayvanlarının kötülüklerden ve hastalıklardan arındırdığına inansa da, hayvan hakları savunucuları bu geleneğin hayvanlara zarar verdiğini belirtti. Tepkiler sebebiyle açıklamada bulunan Belediye Başkanı Maria Jesus Martin Gomez ise, "Size söyleyebileceğim tek şey hayvanlar kesinlikle acı çekmiyor. Hükümet bize bir veteriner tahsis etti, belediye olarak biz de bir tane veteriner kiraladık ki onlar festival boyunca şehir içinde çalışmalar yürütüyor" dedi. Gomez her sene veterinerler tarafından festivale dair rapor hazırlandığını ve şu ana kadar hayvanlara bir şey olmadığını da belirtti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

İspanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevilla, Ajax'ın Stoperi Maximilian Wöber'i Transfer Etti 300 Yıllık Gelenekle Atlar Ateş Üstünde Yürütüldü

Son Dakika! Hollandalı Gazeteci Johanna Cornelia, Türkiye'den Sınır Dışı Edildi MHP Lideri Devlet Bahçeli, Prompter'a Yanlış Konuşmanın Yansıtılmasına Sinirlendi: Kaldırın Bunları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 14:00:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İspanya'da İşkence Gibi Gelenek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]