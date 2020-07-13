İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 406'ya çıktı - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 406'ya çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 7 günde 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 7 günde 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize eden, sadece hafta içinde ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, cuma gününden bu yana ölü sayısını 3 artırarak toplamda 28 bin 406 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son bir haftada 7 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğunun Castilla y Leon özerk yönetiminde olduğu görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 164 artan vaka sayısının, toplamda 255 bin 953'e yükseldiği bilgisi verildi.

Yeni vakalara karşı alınan kararların hukuki boyutu tartışılıyor

Bu arada yeni vakalardaki artıştan dolayı Katalonya özerk yönetiminin Lleida kentinde ve Segria ilçesine bağlı 7 belediyede karantina kararı alıp, bölgeye giriş ve çıkışları yasaklaması hukuki tartışma yarattı.

Lleida 1. İdari Mahkemesi, Katalonya özerk yönetimi sağlık bakanlığının karantina kararı alma yetkisi olmadığı gerekçesiyle 150 binden fazla kişiyi etkileyen kısıtlamaları kaldırdı.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra ise mahkemenin kararına rağmen çıkaracakları bir kararname ile karantinanın devam edeceğini savundu.

İspanya'da merkezi hükümet, 21 Haziran'da olağanüstü halin sona ermesinin ardından özel durumlar olmadıkça Kovid-19 ile mücadelede ülkedeki 17 özerk yönetimin yerel hükümetlerinin yetkili olacağını duyurmuştu.

Yeni vakalardaki artışlardan dolayı Katalonya dışında Aragon, Endülüs, Murcia ve Kantabriya özerk yönetimleri de ek önlemler aldı.

Sağlık çalışanları Madrid'de greve başladı

Diğer yandan Madrid'deki sağlık çalışanları, haftalardır yaptıkları eylemlere karşılık almadıkları gerekçesiyle sınırsız greve başladı.

Kovid-19 ile birlikte "personel eksikliği, yeni bir toplu sözleşme ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi" talepleriyle hastane önlerinde gösteri yapan sağlık çalışanları, iş bırakma eylemleri yaparak sınırsız grev kararı aldıklarını duyurdu.

İspanya'da son yıllarda sağlık sektöründe en fazla özelleştirme Katalonya, Balear ve Madrid özerk yönetimlerinde oldu.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1662'ye çıktığını açıkladı.

Yeni vaka sayılarının da artmaya devam ettiği Portekiz'de, son 24 saatte 306 artışla toplam vaka sayısının 46 bin 818'e çıktığı bildirildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 65 olarak verildi.

Sağlık Bakanlığı, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 406'ya çıktı - Son Dakika
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