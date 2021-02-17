Son dakika haberleri... - İspanya'da rapçi Pablo Hasel protestoları ikinci gününde - Son Dakika

Son dakika haberleri... - İspanya'da rapçi Pablo Hasel protestoları ikinci gününde

17.02.2021 23:02

Son dakika haberine göre - İspanya'da rapçi Pablo Hasel protestoları ikinci gününde İspanya'da rapçi Pablo Hasel'in, devlete ve Kraliyet Ailesine yönelik sözleri ve sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolar ikinci gününde devam ediyor.

- İspanya'da rapçi Pablo Hasel protestoları ikinci gününde

BARSELONA - İspanya'da rapçi Pablo Hasel'in, devlete ve Kraliyet Ailesine yönelik sözleri ve sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolar ikinci gününde devam ediyor.

İspanya'da Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki sözleri ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla İspanya Ulusal Mahkemesi tarafından 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan rapçi Pablo Hasel, destekçileriyle birlikte dün Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki Lleida Üniversitesine sığınmış, polis baskını ile tutuklanmıştı.

Hasel'in tutuklanmasının ardından patlak veren protestolar ikinci günüde devam ediyor. Katalonya bölgesinde bulunan Lleida ve Barcelona kentleri başta olmak üzere başkent Madrid, Valencia ve Zaragoza gibi diğer büyük kentlerde Hasel destekçileri yeniden sokaklara indi. Hasel destekçileri, sokakları savaş alanına çevirirken, polisle çatıştı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale ederken, protestocular ise polise taş atarak karşılık verdi. Gösterilerde yaralananların ve gözaltına alınanların sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

30 yaralı, 14 gözaltı

Dün gece çıkan olaylarda ise çöp konteynerleri ateşe verilmiş, birçok dükkan yağmalanmıştı. Ülke genelinde düzenlenen protestolarda, aralarında gözüne plastik mermi isabet eden bir kadının da olduğu 30 kişi yaralanmış, Katalan polisi, 2'si Barselona'da, 4'ü Lleida'da olmak üzere toplam 14 kişiyi gözaltına almıştı.

Son dakika haberleri... - İspanya'da rapçi Pablo Hasel protestoları ikinci gününde
Son dakika haberleri... - İspanya'da rapçi Pablo Hasel protestoları ikinci gününde
Son dakika haberleri... - İspanya'da rapçi Pablo Hasel protestoları ikinci gününde
Son dakika haberleri... - İspanya'da rapçi Pablo Hasel protestoları ikinci gününde
Son dakika haberleri... - İspanya'da rapçi Pablo Hasel protestoları ikinci gününde
Son dakika haberleri... - İspanya'da rapçi Pablo Hasel protestoları ikinci gününde
Son dakika haberleri... - İspanya'da rapçi Pablo Hasel protestoları ikinci gününde
Son dakika haberleri... - İspanya'da rapçi Pablo Hasel protestoları ikinci gününde
Son dakika haberleri... - İspanya'da rapçi Pablo Hasel protestoları ikinci gününde
Son dakika haberleri... - İspanya'da rapçi Pablo Hasel protestoları ikinci gününde
Son dakika haberleri... - İspanya'da rapçi Pablo Hasel protestoları ikinci gününde
Son dakika haberleri... - İspanya'da rapçi Pablo Hasel protestoları ikinci gününde

Polis Baskını, Juan Carlos, Barselona, İspanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... - İspanya'da rapçi Pablo Hasel protestoları ikinci gününde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

PSG, Kylian Mbappe için 200 milyon euro bonservis bedeli belirledi Capital Economics, dolar/TL için 6,25 öngörüsünde bulundu Elon Musk'ın adını kullanan sahte Bitcoin danışmanları binlerce kişiyi dolandırdı İngiltere'den ezber bozan deney: Bilinçli olarak koronavirüs bulaştıracaklar NATO, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi Korona vaka sayılarıyla alarm veren Trabzon'da cenaze namazlarına 30 kişi sınırı getirildi Serenay Sarıkaya'nın Maldivler tatilinden makyajsız doğal pozu mest etti
Eski Barcelonalı futbolcu Ronaldinho, Türkiye'yi ziyarat edecek Eski Barcelonalı futbolcu Ronaldinho, Türkiye'yi ziyarat edecek         
23:19
Burak Demir, konuk oyuncu olarak Ramo'ya katıldı Burak Demir, konuk oyuncu olarak Ramo'ya katıldı         
22:31
Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz         
21:58
Hakan Sabancı, gönlünü Aygün Aydın'a kaptırdı Hakan Sabancı, gönlünü Aygün Aydın'a kaptırdı         
21:37
Son Dakika: Türkiye'de 17 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi         
21:05
Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor! İşte illerin kaderini belirleyecek 4 kriter Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor! İşte illerin kaderini belirleyecek 4 kriter         
20:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz         
19:19
Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım         
19:06
Türkiye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında diplomatik krize yol açtı Türkiye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında diplomatik krize yol açtı         
18:05
12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü         
17:22
Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı         
17:17
Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu         
16:55
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı         
16:09
İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu         
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt         
13:52
Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 23:33:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... - İspanya'da rapçi Pablo Hasel protestoları ikinci gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei