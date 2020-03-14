Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı - Son Dakika

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle birçok ülkede kırmızı alrm verildi. OHALilan edilen İspanya'da karantina kararı alındı. Vatandaşlara sadece işe gitmek, yemek ve ilaç almak ve hastaneye gitmek için evden çıkma izni verilecek.

İspanya İçişleri Bakanlığı'nın yerel ve bölgesel güçler de dahil olmak üzere tüm polis gücünü kontrol etmesine karar verildiği açıklandı.

133 KİŞİ KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Şu ana kadar 5232 vakanın görüldüğü İspanya'da 133 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Diğer yandan Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında, İspanya'da ünlü olan ve Sevilya, Malaga gibi kentlerde özellikle turizme önemli gelir sağlayan Paskalya Bayramı dönemindeki dini geçit törenleri iptal edildi.

DİNİ TÖRENLER TELEVİZYONDAN TAKİP EDİLECEK

İspanya Piskoposlar Konferansı Kurumu, Katolik vatandaşlara "ayinleri radyo ve televizyondan takip etmesi" çağrısı yaptı.

Kovid-19 nedeniyle 15 gün boyunca olağanüstü hal (OHAL) ilan eden İspanya hükümeti, Bakanlar Kurulu toplantısını virüse karşı önlem için telematik sistemiyle yaptı.

İtalya'ya benzer bir şekilde tüm ülkeyi karantinaya alınması beklenen İspanya'nın OHAL ilanının kapsamını kısa bir süre sonra Başbakan Pedro Sanchez'in halka açıklayacağı bildirildi.