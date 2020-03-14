Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı - Son Dakika

Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı

6 saat önce

İspanya hükümeti ülkede yayılan Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm ülkeyi karantina altına aldı. Karar resmen açıklandı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle birçok ülkede kırmızı alrm verildi. OHALilan edilen İspanya'da karantina kararı alındı. Vatandaşlara sadece işe gitmek, yemek ve ilaç almak ve hastaneye gitmek için evden çıkma izni verilecek.

İspanya İçişleri Bakanlığı'nın yerel ve bölgesel güçler de dahil olmak üzere tüm polis gücünü kontrol etmesine karar verildiği açıklandı.

133 KİŞİ KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Şu ana kadar 5232 vakanın görüldüğü İspanya'da 133 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Diğer yandan Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında, İspanya'da ünlü olan ve Sevilya, Malaga gibi kentlerde özellikle turizme önemli gelir sağlayan Paskalya Bayramı dönemindeki dini geçit törenleri iptal edildi.

DİNİ TÖRENLER TELEVİZYONDAN TAKİP EDİLECEK

İspanya Piskoposlar Konferansı Kurumu, Katolik vatandaşlara "ayinleri radyo ve televizyondan takip etmesi" çağrısı yaptı.

Kovid-19 nedeniyle 15 gün boyunca olağanüstü hal (OHAL) ilan eden İspanya hükümeti, Bakanlar Kurulu toplantısını virüse karşı önlem için telematik sistemiyle yaptı.

İtalya'ya benzer bir şekilde tüm ülkeyi karantinaya alınması beklenen İspanya'nın OHAL ilanının kapsamını kısa bir süre sonra Başbakan Pedro Sanchez'in halka açıklayacağı bildirildi.

Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı
İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
22:57 57'nci Alay korteji, Malkara'ya ulaştı
22:56 Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
22:55 Dışişleri Bakanlığından yurtdışındaki vatandaşlara "Kovid-19" uyarısı
22:52 Dışişleri Bakanlığından yurtdışındaki vatandaşlara "Kovid-19" uyarısı
22:52 Çavuşoğlu, Ruandalı mevkidaşı Vincent Biruta ile telefonda görüştü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 22:58:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]