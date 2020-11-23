İspanya'da yolcu uçağının kabininde yangın - Son Dakika

İspanya'da yolcu uçağının kabininde yangın
23.11.2020 17:45
İspanya'da Castellon Havaalanı'nda park halinde bekleyen British Airways şirketine ait yolcu uçağının kabininde yangın çıktı.
İspanya'da Castellon Havaalanı'nda park halinde bekleyen British Airways şirketine ait yolcu uçağının kabininde yangın çıktı.
İspanya'da Castellon Havaalanı'nda park halinde bekleyen British Airways şirketine ait Boing 747 tipi yolcu uçağı paniğe neden oldu.yolcu uçağının kabininde yangın çıktı.Yerel medya, itfaiye ekiplerinin hızla kabinde çıkan yangına müdahale ederek söndürdüğünü; yangın nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi. Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmiyor.
- İspanya
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