İspanya, kuraklık sorununa yeni bir önlem aldı! Temel ihtiyaçlar dışında su kullanımı yasak - Son Dakika
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İspanya, kuraklık sorununa yeni bir önlem aldı! Temel ihtiyaçlar dışında su kullanımı yasak

03.10.2022 17:14

İspanya'daki yaşanan kuraklık sorunu sebebiyle ülkenin güneyindeki Sevilya şehrinde temel ihtiyaçlar dışında su kullanımı yasaklandı. Sevilya Belediye Başkanı Antonio Munoz, "Gereksiz su tüketimlerine karşı tavsiyelerden yasaklara geçiyoruz. Mevcut rezerv durumumuza uygun olmayan uygunsuz içme suyu kullanımlarını cezalandırmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

İspanya'daki kuraklık sorunu nedeniyle ülkenin güneyindeki Sevilya kentinde temel ihtiyaçlar dışında su kullanımına yasak getirildi. Sevilya Belediyesine bağlı su idaresi şirketi Emasesa, kuraklık sorununun giderek büyümesi ve barajlardaki su rezervinin 268 hektometreküpün altına inmesinden dolayı temel ihtiyaçlar dışında suyun kullanımına yasak getirildiğini açıkladı.

SUYU FAZLA KULLANANLARA CEZA GELECEK

Kentteki tüm kişi ve kurumları kapsayan su tüketimiyle ilgili yasağa uymayanlar için para cezaları belirleneceği bildirildi. Sevilya Belediye Başkanı Antonio Munoz, "Gereksiz su tüketimlerine karşı tavsiyelerden yasaklara geçiyoruz. Mevcut rezerv durumumuza uygun olmayan uygunsuz içme suyu kullanımlarını cezalandırmaya başlayacağız." dedi.

SU KULLANIMI DOLAYISIYLA ALARMA GEÇİLDİ

Araba yıkama, bahçe sulama, havuz doldurma gibi temel ihtiyaç sayılmayan su kullanımını yasaklayan Sevilya Belediyesi, su kaynağı kıtlığı nedeniyle alarm durumuna geçtiğini, günlük kişi başına su tüketimini 90 litreye düşürmeyi hedeflediğini duyurdu. Son 30 yılın en kurak yılını geçiren İspanya'nın genelinde baraj ve göletlerdeki su doluluk oranı yüzde 28,5 düzeyinde bulunuyor.

TARIM OLUMSUZ ETKİLENDİ

Sevilya'dan da geçen Guadalquivir Nehri'nin havzasındaki doluluk oranı ise yüzde 20'ye kadar geriledi. Kuraklık sorunu, zeytin ve üzüm üretimi başta olmak üzere tarım sektörünü de olumsuz etkiliyor.

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Kaynak: AA

İspanya, su, Dünya, Güncel, Son Dakika

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