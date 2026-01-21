İspanya'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika
İspanya'dan İsrail'e Kınama

21.01.2026 12:35
İspanya, İsrail'in UNRWA tesislerini yıkmasını kınayarak uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.

İspanya hükümeti, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) merkezine girerek buradaki yapıları yıkma eylemini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İspanya hükümeti, İsrail güvenlik güçleri tarafından Doğu Kudüs'te UNRWA tesislerine yönelik gerçekleştirilen son saldırıyı kınamaktadır. Bu, Birleşmiş Milletler kuruluşunun ayrıcalık ve dokunulmazlıklarının kabul edilemez bir ihlalidir." ifadeleri yer aldı.

UNRWA tesislerinin, İsrail yetkililerinin gözetiminde, uluslararası hukuk kapsamında dokunulmazlıklarla korunan bir BM binası olduğu, buldozerlerle yıkılmasının "kesinlikle reddedildiği" belirtilen açıklamada, İsrail hükümetine "Uluslararası Adalet Divanının tavsiye niteliğindeki görüşleri dahil, uluslararası hukuka ve yükümlülüklere saygı göstermesi" çağrısı yapıldı.

İspanya hükümeti, bölgede adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Filistinli mülteci nüfusun ihtiyaçlarını karşılama konusunda UNRWA'ya verdiği desteği yineledi.

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkması

İsrail güçleri, dün sabah saatlerinde, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri, UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.

UNRWA'nın İsrail tarafından yasaklanması

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'yı yasaklanması kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, İspanya, İsrail, Güncel, Son Dakika

