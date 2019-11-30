Son Dakika Haberleri: İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve Madalyası Töreni
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İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve Madalyası Töreni

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek yıl mart ayında ilk defa Türkiye'de "Antalya Diplomasi Forumu"nu başlatacaklarını söyledi.

İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve Madalyası Töreni, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek yıl mart ayında ilk defa Türkiye'de "Antalya Diplomasi Forumu"nu başlatacaklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve İspanya'nın Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve Madalyası verilmesi dolayısıyla Antalya'daki bir otelde tören düzenlendi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Akıncıoğlu'na kraliyet nişanını taltif etti.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, İspanya ile Türkiye'nin her alanda ilişkilerinin güçlü olduğunu söyledi.

Antalya'ya bir müjde vereceğini belirten Çavuşoğlu, kentin Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi, kapısı olduğunu ifade etti.

"Forum, Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı"

Her zaman tüm belediye başkanlarıyla iş insanları ve turizmcilerin Antalya'nın dünyadaki itibarını artırmak için çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Birçok zirveyi, önemli etkinlikleri Antalyalı da olmamın verdiği pozitif ayrımcılıkla Antalya'da gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Gelecek sene mart ayında ilk defa Türkiye'de 'Antalya Diplomasi Forumu'nu başlatıyoruz. Bugün Davos nasıl varsa, bazı ülkelerde önemli forumlar geleneksel hale gelmişse gelecek sene mart ayından itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm dünya liderlerini, siyasetçilerini, dışişleri bakanlarını, savunma bakanlarını ve diğer ilgili bakanları, akademisyenleri, aydınları, vizyoner kişileri Antalya'da bir araya getirip, 3-4 gün bölgemizin ve tüm dünyanın geleceğiyle ilgili yeni fikirlerin oluşmasına inşallah katkı sağlayacağız. Antalya Diplomasi Forumumuz Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Hayırlı, uğurlu olsun, binlerce insanı martta beraber ağırlayacağız."

(Sürecek)

İspanya, Türkiye, Antalya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:12 Kaynak: AA
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