İspanya'nın Akdeniz kıyılarını sel bastı yetkililer kırmızı alarm verdi
19 dakika önce
İspanya'nın Akdeniz kıyısındaki şehirleri Valencia ve Alicante aşırı yağışlar ve fırtına sebebiyle sel sularına teslim oldu.
İspanya'nın Akdeniz kıyısındaki şehirleri Valencia ve Alicante aşırı yağışlar ve fırtına sebebiyle sel sularına teslim oldu. Yetkililer kırmızı alarm durumuna geçildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:27
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