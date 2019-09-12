Son Dakika Haberleri: İspanya'nın Akdeniz kıyılarını sel bastı yetkililer kırmızı alarm verdi
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İspanya'nın Akdeniz kıyılarını sel bastı yetkililer kırmızı alarm verdi

19 dakika önce

İspanya'nın Akdeniz kıyısındaki şehirleri Valencia ve Alicante aşırı yağışlar ve fırtına sebebiyle sel sularına teslim oldu.

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İspanya'nın Akdeniz kıyısındaki şehirleri Valencia ve Alicante aşırı yağışlar ve fırtına sebebiyle sel sularına teslim oldu. Yetkililer kırmızı alarm durumuna geçildiğini duyurdu.

İspanya'nın Akdeniz kıyılarını sel bastı yetkililer kırmızı alarm verdi

Valencia, Akdeniz, İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:27 
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