Son Dakika Haberleri: İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Barba'dan ESOGÜ'ye ziyaret
Son Dakika Güncel İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Barba'dan ESOGÜ'ye ziyaret - Son Dakika

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Barba'dan ESOGÜ'ye ziyaret

6 saat önce

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba ve eşi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğüne nezaket ziyaretinde bulundu.

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Barba'dan ESOGÜ'ye ziyaret, System.String[]

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba ve eşi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğüne nezaket ziyaretinde bulundu.


Barba'yı ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Çolak, Prof. Dr. Rifat Edizkan, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Ramazan Erdağ, Doç. Dr. Umut Koç, Doç. Dr. Oytun Meçik ile Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Dr. Mahmut Sami İşlek ağırladı. Üniversite Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantı sonrasında Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş, Büyükelçi Juan Gonzalez Barba'ya hediye takdim etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, İspanya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 20:27:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Barba'dan ESOGÜ'ye ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]