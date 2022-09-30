İspanya'nın Dedeağaç Limanı'nı askeri sevkiyat için kullanacağı iddiası - Son Dakika
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İspanya'nın Dedeağaç Limanı'nı askeri sevkiyat için kullanacağı iddiası

30.09.2022 10:33
İspanya'nın Dedeağaç Limanı'nı askeri sevkiyat için kullanacağı iddiası

İspanya'nın da Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'nı kullanacak NATO ülkeleri arasına katılacağı ileri sürüldü.

İspanya'nın da Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'nı kullanacak NATO ülkeleri arasına katılacağı ileri sürüldü.

Yunan basınında yer alan haberde, Dedeağaç Limanı'nın halihazırda ABD, İngiltere ve İtalya Silahlı Kuvvetlerince askeri teçhizat sevkiyatı için kullanıldığına dikkat çekilerek, İspanya Silahlı Kuvvetlerinin de NATO planları kapsamında Rus sınırına askeri teçhizat sevkiyatı yapmak için Dedeağaç Limanı'nı kullanacağı iddia edildi.

Bu nedenle İspanya Silahlı Kuvvetlerinden yetkililerin Dedeağaç'ta temaslarda bulunduğu belirtilen haberde, yetkililerin Dedeağaç Liman İşletmeleri Başkanı Kostas Hacimihail ile görüştüğü kaydedildi.

Hacimihail ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "NATO müttefiki ülkelerin silahlı kuvvetleri ile iş birliğimiz artıyor ve liman, uluslararası alanda önemli askeri lojistik merkezlerden biri haline geliyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Dedeağaç, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'nın Dedeağaç Limanı'nı askeri sevkiyat için kullanacağı iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'nın Dedeağaç Limanı'nı askeri sevkiyat için kullanacağı iddiası - Son Dakika
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