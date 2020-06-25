İspanya'ya ait askeri kargo uçağı kuş çarpması sonucu acil iniş yaptı - Son Dakika

İspanya'ya ait askeri kargo uçağı kuş çarpması sonucu acil iniş yaptı

İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı kuş çarpması sonucu hasar aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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