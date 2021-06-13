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İspanyol sağı, sol hükümetin, tutuklu Katalan siyasetçileri affetme girişimini protesto etti - Son Dakika

İspanyol sağı, sol hükümetin, tutuklu Katalan siyasetçileri affetme girişimini protesto etti

13.06.2021 17:15

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin, ayrılıkçı girişimleri nedeniyle hüküm giyen tutuklu Katalan siyasetçileri affetmek için başlattığı girişim, sağ ve aşırı sağ görüşlü partilerin sempatizanlarınca Madrid'de protesto edildi.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin, ayrılıkçı girişimleri nedeniyle hüküm giyen tutuklu Katalan siyasetçileri affetmek için başlattığı girişim, sağ ve aşırı sağ görüşlü partilerin sempatizanlarınca Madrid'de protesto edildi.

"Union 78 Sivil Platformu" adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla başkent Madrid'deki Colon Meydanı'nda düzenlenen gösteriye ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile muhalefetteki diğer partilerden aşırı sağ görüşlü Vox ve liberal sağ görüşlü Vatandaşlar (C's) partisinin sempatizanları katıldı.

Yüksek hava sıcaklığına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen gerçekleşen gösteriyle ilgili basına bilgi veren yerel polis kaynakları, katılımın 125 binin üzerinde olduğunu açıkladı.

Colon Meydanı'nda yapılan konuşmalarda, Başbakan Pedro Sanchez, "İspanya demokrasisini saptırmakla, ülkeye ihanet etmekle ve Katalan darbesine boyun eğmekle" suçlanarak tutuklu Katalan siyasetçilerin olası affının "İspanyol anayasasının çiğnenmesi ve bunun İspanyol demokrasisine bir saldırı anlamına geleceği" iddia edildi.

İspanyol bayrakları ile gösteriye katılan sağ ve aşırı sağ görüşlü partilerin sempatizanları ise sık sık "Katalonya İspanya'dır", "Sanchez artık git", "Sanchez istifa", "Yaşasın İspanya" sloganları attı.

Bazı göstericiler, İspanya Kralı 6. Felipe'ye, hükümetin af kararı alması halinde bunu imzalamaması çağrısı yaparken, benzer bir açıklama PP'nin yöneticilerinden Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso'dan da geldi.

Ayuso, "Bu hükümet, İspanya'nın bir kısmını tek taraflı ve yasa dışı olarak parçalamak niyetinde. Bu zamana kadar Katalonya'da basit bir müfettiş gibi hareket eden Başbakan, şimdi suç ortağına dönüştü. Bu dakikadan itibaren İspanya Kralı ne yapacak? Bu affı imzalayacak mı? Onu suç ortağı mı yapacaklar?" diye konuştu.

Diğer yandan gösteriye katılan PP lideri Pablo Casado'nun, aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal ile yan yana foto muhabirlerine poz vermemek için meydanın farklı alanında olmayı tercih etmesi dikkati çekti.

PP, başkent Madrid'de olduğu gibi İspanya genelinde iktidarda olduğu yerel yönetimlerin birçoğunda Vox'un dışardan desteğine ihtiyaç duysa da aşırı sağ görüşlü bu partiyle hiçbir yerde koalisyon kurmuyor.

İspanyol hükümeti, tutuklu Katalan siyasetçilere affa hazırlanıyor

İspanyol meclisinde, muhalefetteki sağ görüşlü partilerin yanı sıra Yargıtay da "adalet, eşitlik ve kamu yararına aykırı" olduğu gerekçesiyle tutuklu Katalan siyasetçilerin olası affına karşı çıktığını açıklamıştı.

Tepkilere rağmen yaz sonuna kadar tutuklu Katalan siyasetçilere af çıkarması öngörülen sol koalisyon hükümeti, Katalonya'da kurulan yeni yerel hükümet ile diyalog masasını kurmakta kararlı gözüküyor.

Başbakan Sanchez, "Ceza için bir zaman var ise uzlaşma için de bir zaman vardır. İntikam veya öç almaya kapılmadan geleceğe bakmak gerekiyor. Anayasal değerler içinde öç yoktur." diyerek af girişimini savunmuştu.

Af konusuyla ilgili son kararı, merkezi hükümette Adalet Bakanlığının kararı sonrasında Bakanlar Kurulu verecek.

Katalonya'daki süreç

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı siyasi girişimler, 2012'de başlamış ve dönemin Katalonya özerk hükümet başkanı Artur Mas'ın öncülüğünde 9 Kasım 2014'te yasa dışı ilk bağımsızlık yanlısı halk oylaması yapılmıştı.

Ardından 12 Ocak 2016-28 Ekim 2017'de Katalonya Özerk Hükümet Başkanı olarak görev yapan, halihazırda Avrupa parlamenteri olan ve İspanya'da hakkında yakalama ve tutuklama emri bulunan Carles Puigdemont'un liderliğinde 1 Ekim 2017'de, Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen yasa dışı bağımsızlık referandumu gerçekleşmişti.

Katalonya özerk yönetim parlamentosu da 27 Ekim 2017'de "açıklanması ertelenen, tek taraflı bağımsızlık deklarasyonunu" kabul etmiş ve aynı gün İspanya Senatosunda alınan ve Anayasa'nın 155. maddesinin uygulandığı kararla Katalonya'nın özerk hakları geçici olarak merkezi hükümete devredilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İspanya mahkemelerinden kaçan Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi ülkeyi terk ederken, Yüksek Mahkemede tutuklu yargılanan eski Katalonya özerk yönetim hükümetinden 12 siyasetçi, devlete karşı ayaklanma, kamu parasını kötüye kullanma ve devletin kurumlarına itaatsizlik suçlarından Ekim 2019'da açıklanan kararla 9 ila 13 yıl hapis cezası almıştı.

Katalonya özerk yönetimi, tutuklu Katalan siyasetçilere ocak ayında yarı serbestlik hakkı tanısa da daha sonra Katalan mahkemesinin itirazlarıyla bu hak iptal edilmişti.

İspanya'da Ocak 2020'den itibaren iktidarda olan sol koalisyon hükümetinin Katalonya sorununa çözüm için Katalan hükümeti ile diyalog masası kurulması kararına rağmen şimdiye kadar ciddi hiçbir adım atılmadı.

İspanyol sağı, sol hükümetin, tutuklu Katalan siyasetçileri affetme girişimini protesto etti
İspanyol sağı, sol hükümetin, tutuklu Katalan siyasetçileri affetme girişimini protesto etti
İspanyol sağı, sol hükümetin, tutuklu Katalan siyasetçileri affetme girişimini protesto etti
İspanyol sağı, sol hükümetin, tutuklu Katalan siyasetçileri affetme girişimini protesto etti

Koalisyon, Protesto, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanyol sağı, sol hükümetin, tutuklu Katalan siyasetçileri affetme girişimini protesto etti - Son Dakika


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