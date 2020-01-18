Isparta 32 Spor'dan transfer şov - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta 32 Spor'dan transfer şov - Son Dakika Spor

Isparta 32 Spor'dan transfer şov

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, 2. Yarı öncesinde dış transferde atağa geçildi.

Isparta 32 Spor'dan transfer şov, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, 2. Yarı öncesinde dış transferde atağa geçildi.


Pembe-yeşilliler, dış transferde Çubukspor'dan kanat oyuncusu Nurettin Çakır, orta saha İsa Taşdemir, sol bek Kaan Oruç, Atakum Belediyespor'dan kaleci Ali Yasin Demir, İstanbul Beyoğlu Yeni Çarşıspor'dan sağ bek Güven Şen ve Burdur Bucak Belediye Oğuzhanspor'dan stoper Emin Ergün'ü transfer etti.


Yönetimin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıkan transferler, Isparta'da şampiyonluk yaşamak istediklerini söylediler. - ISPARTA

Türkiye Futbol Federasyonu, Çubukspor, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cenk Tosun'un golünün ardından İngilizler "Türkiye" diye bağırdı
Medipol Başakşehirli taraftarlar, Fenerbahçe'ye meydan okudu Cenk Tosun'un golü 3 puana yetmedi! Dortmund'un Augsburg'u 5-3 yendiği maçta Haaland, 3 gol attı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 22:32:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta 32 Spor'dan transfer şov - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]