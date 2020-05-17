Isparta Beyköy'deki karantina kaldırıldı - Son Dakika

Isparta Beyköy'deki karantina kaldırıldı
Isparta'da Beyköy köyünde korona virüs vakası görülmesinin ardından uygulanan karantina bugün itibariyle kaldırıldı.
Isparta'da Beyköy köyünde korona virüs vakası görülmesinin ardından uygulanan karantina bugün itibariyle kaldırıldı.
Isparta'da korona virüs vakasının görülmesinin ardından Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy köyünde İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nca 28 Nisan'da 14 gün süreyle karantina kararı alınmış ve 13 Mayıs'ta bu karar 3 gün daha uzatılmıştı. Beyköy köyündeki karantina uygulaması bugün itibariyle kaldırıldı. Şarkikaraağaç Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Beyköy Köyü'nde Covid-19 Pandemisi kapsamında İlçe Hıfzısıhha Kurulunun 28.04.2020 tarihli ve 20 sayılı, 12.05.2020 tarihli ve 28 sayılı, 13.05.2020 tarihli ve 29 sayılı kararı ile karantina uygulaması kararı alınmış olup; kontrol neticesinde testlerin negatif olması nedeniyle Beyköy Köyü'nde 17 Mayıs 2020 tarih ve saat 11.00 itibariyle karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 08:40 Kaynak: İHA
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