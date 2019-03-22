Son Dakika Haberleri: Isparta'da 12. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları

Isparta'da 12. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları

54 dakika önce

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) "12. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları"nı Isparta'da gerçekleştirdi.

Isparta'da 12. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları, System.String[]
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) "12. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları"nı Isparta'da gerçekleştirdi.

UDEF'ten yapılan açıklamaya göre, "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla Süleyman Demirel Üniversitesi 19 Mayıs Amfisi'nde bir araya gelen Afganistanlı, Ganalı, Kazakistanlı, Bulgaristanlı, Iraklı, Azerbaycanlı, Filistinli, Somalili ve daha birçok ülkeden misafir öğrenciler açtıkları ülke tanıtım stantlarıyla kültürel bir şölen yaşattı.

Farklı kültürlere sahip öğrenciler, yöresel yemek ikramlarında bulunarak kendi ülkelerine yönelik merak edilen soruları yanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, Türkiye'de 203 ülkeden 115 bin öğrencinin eğitim aldığını belirtti.

Isparta'da ise 87 ülkeden 2 bin 500 öğrencinin bulunduğunu aktaran Bolat, "Biz bu buluşmaları her sene nisan ve mayıs aylarında gerçekleştiriyoruz. Bütün ülkeler kendi tanıtımlarını yapıyor. Arkadaşlarımız kendi ülkelerinin kültürlerini, sosyal yaşamlarını, kendi yemeklerini, oyunlarını tanıtıyor. Bizim zengin kültürümüz içerisinde kendilerine yer buluyorlar." ifadesini kullandı.

UDEF'e bağlı Isparta Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği programa, Bolat'ın yanı sıra, Isparta Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ali Aslan, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Telci, çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:37 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
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