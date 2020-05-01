Isparta'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Isparta'da bir köy karantinaya alındı

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesine bağlı Belence köyü, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesine bağlı Belence köyü, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı. Sütçüler ilçesine bağlı Belence köyünde, 2 kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köyün 15 Mayıs gününe kadar, 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Köye giriş- çıkışlar yasaklandı. Jandarma ekiplerinin bugün itibarıyla giriş- çıkışı kontrol altına aldığı köyde, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, çalışma başlattı.Öte yandan, geçen hafta Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi ve Beyköy ile Gelendost ilçesine bağlı Keçili köyü karantinaya alınmıştı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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