Isparta\'da Denetimlerde 46 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünce son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde binlerce kişi ve araç kontrol edilirken, 46 aranan şahıs yakalandı.

Isparta il genelinde polis sorumluluk bölgesinde 25–31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde önemli sonuçlar elde edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 19 bin 128 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Denetimler kapsamında 11 bin 122 araç kontrol edilirken, yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah ele geçirildi. Trafik ekipleri tarafından kusurlu olduğu tespit edilen araç sürücülerine ise ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı. - ISPARTA