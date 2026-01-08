Isparta'da Fırtına Nedeniyle Motosiklet ve Scooter Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Isparta'da Fırtına Nedeniyle Motosiklet ve Scooter Yasaklandı

Isparta\'da Fırtına Nedeniyle Motosiklet ve Scooter Yasaklandı
08.01.2026 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Valiliği, yoğun fırtına nedeniyle motosiklet ve scooterlerin trafiğe çıkışını durdurdu.

Isparta Valiliği, il genelinde etkili olan fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışlarının geçici durdudulduğunu açıkladı.

Isparta Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda il genelinde etkili olan yoğun fırtına nedeniyle bazı tedbirlerin hayata geçirildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, çalışanların can ve mal güvenliği ile yol ve trafik güvenliğinin korunması amacıyla motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışlarının durdurulduğu bildirildi.

Saat 24.00'a kadar yasak devam edecek

Açıklamada, söz konusu tedbir kapsamında il merkezinde motorlu kurye faaliyetlerine bu gece 24.00'e kadar geçici olarak ara verildiği ifade edildi. Valilik, vatandaşların fırtına süresince dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Özel Kubilay Bilir adlı kurye, "Bence doğru bir karar. Aşırı rüzgardan dolayı zaten savrulmalar oluyor. Bir de üstüne yağmur, yerlerin kaygan olması büyük problem" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta Valiliği, Yerel Haberler, Hava Durumu, Motosiklet, Güvenlik, Scooter, Fırtına, Fırtına, 3-sayfa, Isparta, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Isparta'da Fırtına Nedeniyle Motosiklet ve Scooter Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 00:53:22. #7.11#
SON DAKİKA: Isparta'da Fırtına Nedeniyle Motosiklet ve Scooter Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.