Isparta'da Halı ve Kilim Müzesi ziyaretlere kapatıldı - Son Dakika

Isparta Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında Gökçay Kavşağında bulunan Halı ve Kilim Müzesi'ni 4 Ocak 2021 tarihine kadar ziyaretçilere kapattı.

Isparta Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, korona virüs riskine karşı şehir genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü, bunun yanında tedbirler kapsamında belediyeye ait Gökçay kavşağında bulunan Halı ve Kilim Müzesinin 4 Ocak 2021 tarihine kadar ziyaretlere kapatıldığı duyuruldu. - ISPARTA