Isparta'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
7 saat önce
Isparta'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralıISPARTA - Isparta'nın Gelendost ilçesinde hasta nakli yapan ambulans ile otomobilin dörtyol kavşağında çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:31 Kaynak: İHA
Isparta'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
ISPARTA - Isparta'nın Gelendost ilçesinde hasta nakli yapan ambulans ile otomobilin dörtyol kavşağında çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Yaralılar arasında ambulansta nakledilen hasta, otomobil sürücüsü ve ambulanstaki 2 görevlinin de bulunduğu öğrenildi.
Yaralıların, kaza sonrasında Gelendost'tan gönderilen başka ambulanslarla ilçedeki devlet hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
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