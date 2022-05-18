Isparta'da Hemşireler Haftası kutlandı - Son Dakika
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Isparta'da Hemşireler Haftası kutlandı

18.05.2022 18:38
Isparta'da Hemşireler Haftası kutlandı

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Hemşireler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Hemşireler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin İlker Çarıkçı, etkinlikte, salgın sürecinde sağlık çalışanlarının değerinin daha da çok anlaşıldığını söyledi.

Hastanelerinin, kurulduğu günden beri bölgenin en güzel sağlık kuruluşlarından birisi olduğunu belirten Çarıkçı, "Her zaman çok özel bir hastane olduk, bu hastaneyi özel yapan sağlık çalışanlarımızdır." diye konuştu.

Etkinlikte, hemşirelere Çarıkçı ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rasih Yazkan tarafından teşekkür belgesi verildi.

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Kaynak: AA

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