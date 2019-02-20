Isparta'da İş Yeri Yangını
37 dakika önce
Isparta'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Isparta
'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı. Yayla Mahallesi
111. Cadde'de bulunan Murat Davraz'a ait spot eşya satan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına müdahale etti.
İş yerinin üst katına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında iş yerinin üst katı kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:15 Kaynak: AA
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