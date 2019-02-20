Son Dakika Haberleri: Isparta'da İş Yeri Yangını

Isparta'da İş Yeri Yangını

37 dakika önce

Isparta'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

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Isparta'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Yayla Mahallesi 111. Cadde'de bulunan Murat Davraz'a ait spot eşya satan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına müdahale etti.

İş yerinin üst katına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında iş yerinin üst katı kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:15 Kaynak: AA

Yayla Mahallesi, Isparta, Güncel
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