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Isparta'da işitme engelli gençlerden konser - Son Dakika

Isparta'da işitme engelli gençlerden konser

19.07.2021 19:11

- Isparta'da işitme engelli gençlerden konser Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan ve 204 köy ile 9 beldedeki çocuklara 30 Temmuz Dünya Arkadaşlık Gününde ulaştırılacak olan oyuncaklar için başlatılan 'Bir Oyuncak İki Kalp' kampanyası devam ediyor.

- Isparta'da işitme engelli gençlerden konser

ISPARTA - Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan ve 204 köy ile 9 beldedeki çocuklara 30 Temmuz Dünya Arkadaşlık Gününde ulaştırılacak olan oyuncaklar için başlatılan 'Bir Oyuncak İki Kalp' kampanyası devam ediyor. Kampanyaya İşitme Engelliler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Özel Duy Beni gurubu da destek verdi. Özel Duy Beni müzik gurubu Atatürk Parkında birbirinden güzel parçaları seslendirerek, oyuncak kampanyası için farkındalık oluşturdu. Atatürk Parkında bulunan vatandaşlarda gurubun söylediği parçalara eşlik etti.

Kampanyaya ilişkin bilgiler veren Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, "İşitme Engelliler Özel Rehabilitasyon Merkezi Özel Duy Beni grubu güzel parçalarıyla farkındalık çalışması yaptı. Başkanımızın ortaya koymuş olduğu bir proje vardı. 204 köy, 9 beldemizde tenekeden davul yapan, ahşaptan oyuncak yapan çocuklarımızın oyuncak ihtiyaçlarını karşılamak, yürekleri sevindirmek amacıyla Bir Oyuncak İki Kalp Projesi gerçekleştirildi. Bu projenin farkındalıklarından birisi de kendilerini güzel bir şekilde yetiştirmiş Özel Duy Beni ekibimizden geldi.

Köylerdeki özlemle oyuncaklarını bekleyen çocuklarımıza 30 Temmuz Dünya Arkadaşlık Gününde tüm ekip arkadaşlarımızla oyuncaklarını ulaştıracağız, yürekleri sevindireceğiz.

Vatandaşlarımız duyurumuzla birlikte belediye önü ve Kaymakkapı Meydanında açtığımız stantlarımıza oyuncaklarını getirerek bağışladılar. 44 mahalle muhtarımız mahallerinde çalışmalar yapıyor. Vatandaşlarımız kendi köyündeki çocuklara ulaşmasını istediği oyuncak varsa, not aldırmaları halinde o oyuncak köylerindeki hemşehrisi olan çocuğa ulaştırılacak. Tüm Isparta'mızı kampanyaya davet ediyoruz. Bizlere böyle bir imkanı sunan Sayın Belediye Bakanım Şükrü Başdeğirmen'e, bu kampanyaya katkı sunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

6 Temmuz'da başlayan Bir Oyuncak İki Kalp Kampanyası 26 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek. Oyuncak bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, oyuncakları belediye önündeki standa veya muhtarlıklara teslim edebilecekler.

Isparta'da işitme engelli gençlerden konser
Isparta'da işitme engelli gençlerden konser
Isparta'da işitme engelli gençlerden konser
Isparta'da işitme engelli gençlerden konser

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Isparta'da işitme engelli gençlerden konser - Son Dakika


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