Isparta'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Isparta'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Isparta'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan ve aksama yaşanan yollarda İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

Isparta'da karla mücadele çalışmaları sürüyor, System.String[]

Isparta'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan ve aksama yaşanan yollarda İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışmaları başlatıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, kar küreme ve yol açma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Isparta'nın bazı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollarda aksamalar yaşandı. Kar kalınlığı, Aksu - Yenişarbademli ilçeleri arasında yer yer 40 santimetreye kadar ulaşırken, Şarkikarağaç, Sütçüler ve Uluborlu ilçelerindeki bazı bölgelerde de kar yağışı etkisini gösterdi.


Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, 5 ilçedeki sorumluluk alanlarında kapanan ve aksama meydana gelen yollarda kar küreme ve açma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Halihazırda ekiplerinin karla mücadele çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Zadeoğlu, Aksu - Yenişarbademli yolu üzerinde 1 greyder, Şarkikarağaç'a bağlı Belceğiz köyü yolunda 1 greyder ve 1 karbıçak, Uluborlu ilçesine bağlı İnhisar köyü yolunda 1 greyder ve 1 karbıçak, Sütçüler ilçesine bağlı Beydilli köyü yolunda 1 greyder ve Çandır köyü yolunda 1 kepçenin çalıştığını aktardı. Zadeoğlu, kapanan yolların en kısa sürede açılacağını ifade ederek, hummalı bir seferberlik içinde olduklarını söyledi. - ISPARTA

Yenişarbademli, Isparta, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:55 Kaynak: İHA
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