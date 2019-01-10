Son Dakika Haberleri: Isparta'da Kedi Kurtarma Operasyonu

Isparta'da Kedi Kurtarma Operasyonu

11 dakika önce

Isparta'da bir kamyonetin motor kayışına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Isparta'da Kedi Kurtarma Operasyonu, System.String[]
Isparta'da bir kamyonetin motor kayışına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Kaymakkapı Meydanı'nda bir kamyonetin motor kısmına giren kedi, motor kayışına sıkıştı.


Motor kısmından kedi ses geldiğini farkeden kamyonetin sahibi, durumu Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekibe bildirdi.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonrası kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Ayağından yaralandığı belirlenen kedi, yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:00 Kaynak: AA

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