Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Bin Kullanımlık Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Gönen ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. 17 Ocak Cumartesi günü yapılan operasyonda, 12 bin 150 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 5 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA