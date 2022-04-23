Isparta'da yapımı 25 yıl süren alışveriş merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

Isparta'da yaklaşık 25 yıldır yapımı süren Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) bünyesindeki Meydan Alışveriş Merkezi hizmet vermeye başladı.

Yaklaşık 54 bin metrekarelik alana sahip merkezde, konferans salonları, çok amaçlı toplantı salonları yer alıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ITKM'de düzenlenen açılış töreninde, alışveriş merkezinin açılışının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Halkın gündeminde yıllarca inşaatı bitirilemeyen ITKM olduğunu hatırlatan Başdeğirmen, "ITKM ile alakalı olumsuz konuşmalar vardı. Burası kimi zaman yılan hikayesi, kimi zaman da bitmeyen hikaye, çoğu zaman da bitmeyen bir hikaye olarak nitelendirildi. Artık Meydan AVM olarak onlarca mağazasıyla, yapılan etkinlikleriyle ekonomiye vermiş olduğu büyük katı konuşulacak. Çok şükür Rabbim bize burayı açmayı nasip etti." ifadelerini kullandı.

Seçimde ITKM inşaatının tamamlanacağı sözünü verdiğini belirten Başdeğirmen, "ITKM'yi kısa sürede bitirebileceğimizi tahmin ediyorduk. İşin içine girdiğimizde karşımıza çok farklı şeyler çıktı. Çünkü bir sürü hukuki süreç vardı. Yapmamız gereken neydi, öncelikle bu hukuki süreçleri bitirmekti. Bitirdik ve burayı halkın hizmetine sunduk." dedi.