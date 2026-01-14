Isparta'da Zeka Oyunları Ödül Töreni - Son Dakika
Isparta'da Zeka Oyunları Ödül Töreni

14.01.2026 18:17
Isparta'da Zeka Oyunları Aile Yılı Ligi ödül töreni yapıldı, 25 bin öğrenci yarıştı.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen Zeka Oyunları Aile Yılı Ligi yarışmalarının ödül töreni yapıldı.

Öğrencilerin stratejik düşünme becerilerini geliştirmeyi ve aile katılımını artırmayı amaçlayan etkinliğin final programı, geniş katılımla gerçekleştirildi.

İl genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde 13 ilçede, toplam 25 bin 438 öğrencinin katılımıyla yürütülen lig sürecinde öğrenciler okul, ilçe ve il finallerinde zeka oyunlarında yarıştı.

Mangala, Reversi, Kulami, Pentago, Abluka, Motif ve Equilibrio'nun da aralarında bulunduğu 12 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmalar sonunda, her yaş grubunda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Yarışmalar kapsamında 12 birinciye elektrikli scooter, 12 ikinciye bisiklet, 12 üçüncüye ise akıllı saat hediye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, törende yaptığı konuşmada, zeka oyunlarının öğrencilerin dikkat, hafıza, strateji ve problem çözme becerilerini geliştirdiğini söyledi.

Ocak, yarışmaların Aile Yılı çerçevesinde velilerin eğitim sürecine daha aktif katılımını sağlayan örnek bir uygulama olduğunu dile getirdi.

Törene, Isparta Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Isparta'da Zeka Oyunları Ödül Töreni

