Son Dakika Haberleri: Isparta'daki fuhuş operasyonunda 2'si kadın, 4 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Isparta'daki fuhuş operasyonunda 2'si kadın, 4 kişi yakalandı

1 saat önce

Isparta'da Ahlak Şube tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, para karşılığında fuhuş yapan 2 kişi ile yer temininde bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yakalandı.

Isparta'daki fuhuş operasyonunda 2'si kadın, 4 kişi yakalandı, System.String[]
Isparta'da Ahlak Şube tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, para karşılığında fuhuş yapan 2 kişi ile yer temininde bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yakalandı. Ahlak Polisi, yakalanan şüphelileri ilgili işlemleri sonrasında Fuhuşla Mücadele Komisyonu'na sevk etti.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki fuhuş olaylarının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.

Aldıkları ihbarlar doğrultusunda harekete geçen Ahlak Polisleri, Isparta Kutlubey Mahallesi'nde (Kafeler Caddesi) bir apartman dairesinde, erkeklerle fuhuş yaptığı tespit edilen S.B. ve S.Ç. ile onlara yer temininde bulunduğu belirtilen H.K. ve R.K.'yi yakaladı.

Olayla ilgili adli işlem başlatılırken, fuhuş yaptığı tespit edilen şüphelilerin, gerekli işlemleri yapıldıktan sonra, ilgili tahkikat evrakının Fuhuşla Mücadele Komisyonu'na gönderileceği öğrenildi. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:41 Kaynak: İHA
emniyet müdürlüğü, operasyon, ısparta, fuhuş operasyonu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Camide üniversiteli kızı zorla öpen 62 yaşındaki sapık: Şeytana uydum Kız kardeşini boğazını keserek öldürmüştü! Vahşi cinayetin nedeni ortaya çıktı Mahalleyi tedirgin eden esrarengiz sesin sırrı çözüldü Kanyonda mahsur kalan 4 öğretmen, insan zinciriyle kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 15:10:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'daki fuhuş operasyonunda 2'si kadın, 4 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]