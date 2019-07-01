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ISPARTA Eğirdir Gölü'nde kaybolan AK Parti'li ilçe yöneticisi aranıyor

1 saat önce

Eğirdir Gölü'nde kaybolan AK Parti'li ilçe yöneticisi aranıyor (2)CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIIsparta'nın Gelendost ilçesinde, dün Eğirdir Gölü'ne giren ve bir süre sonra gözden kaybolan AK Parti'li ilçe yöneticisi Murat Satılmış'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Eğirdir Gölü'nde kaybolan AK Parti'li ilçe yöneticisi aranıyor (2)
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Isparta'nın Gelendost ilçesinde, dün Eğirdir Gölü'ne giren ve bir süre sonra gözden kaybolan AK Parti'li ilçe yöneticisi Murat Satılmış'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler saat 18.30 sıralarında Murat Satılmış'ın cenazesini kıyıya çıkardı. Arama çalışmalarını Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da gelerek bölgede takip etti. Murat Satılmış'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.
ISPARTA Eğirdir Gölü'nde kaybolan AK Parti'li ilçe yöneticisi aranıyor
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:06 Kaynak: DHA
Murat Satılmış, Eğirdir Gölü, AK Parti, Isparta, Güncel
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