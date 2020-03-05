Isparta Futbol Saha Komiserleri Başkan Yardımcısı Mustafa Yüceer vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta Futbol Saha Komiserleri Başkan Yardımcısı Mustafa Yüceer vefat etti - Son Dakika Spor

Isparta Futbol Saha Komiserleri Başkan Yardımcısı Mustafa Yüceer vefat etti

6 saat önce

Yakalandığı hastalık sebebiyle bir süredir tedavi gören Isparta Futbol Saha Komiserleri Başkan Yardımcısı Mustafa Yüceer (56) hayatını kaybetti.

Isparta Futbol Saha Komiserleri Başkan Yardımcısı Mustafa Yüceer vefat etti, System.String[]

Yakalandığı hastalık sebebiyle bir süredir tedavi gören Isparta Futbol Saha Komiserleri Başkan Yardımcısı Mustafa Yüceer (56) hayatını kaybetti. Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Isparta Batıkent Camiinden kaldırıldı. Cenazeye Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, spor taban birliği yöneticileri, futbol kulüp başkanları, hakemler ve gözlemciler, spor adamları ve futbolcular katıldı. Merhumun cenazesi Gülcü Mezarlığına defnedildi.


Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Yüceer'in vefatı sonrasında büyük üzüntü duyduklarını ve ailesine başsağlığı diledi. Isparta 32 Spor'un eski Teknik Direktörü Söyleyici ise, Isparta'nın çok değerli bir spor adamını yitirdiğini belirterek, "Çok iyi insandı, mekanı cennet olsun. Onun spor aşkını hiçbir zaman unutmayacağım" dedi.


Isparta Futbol İl Temsilcisi Özgün de kader arkadaşını kaybetmenin büyük üzüntü içerisinde olduğunu belirterek, "Mustafa Yüceer kardeşimizle futbol adına önemli çalışmalar yaptık. Spor sevdalısı bir adamdı. Bir maçtan çıkar, diğerine giderdi. Spor camia onu çok sevdi. Acımız büyük" diye konuştu. - ISPARTA

Murat Gevrek, Isparta, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:52 Kaynak: İHA
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