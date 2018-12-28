Son Dakika Haberleri: Isparta)ısparta'da Esrardan 20 Kat Daha Tehlikeli 1 Kilo 620 Gram Skunk Ele Geçirildi

Isparta)ısparta'da Esrardan 20 Kat Daha Tehlikeli 1 Kilo 620 Gram Skunk Ele Geçirildi

1 saat önce

- Isparta'da esrardan 20 kat daha tehlikeli 1 kilo 620 gram skunk ele geçirildi Sürücünün tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis dedektör köpek Odin marifetiyle bin 620 gram skunk esrar ele geçirdiISPARTA - Isparta'da yapılan yol kontrolündeki bir araç sürücüsünün tavırlarından...

- Isparta'da esrardan 20 kat daha tehlikeli 1 kilo 620 gram skunk ele geçirildi
Sürücünün tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis dedektör köpek Odin marifetiyle bin 620 gram skunk esrar ele geçirdi

ISPARTA - Isparta'da yapılan yol kontrolündeki bir araç sürücüsünün tavırlarından şüphelenen narkotik polisi tarafından dedektör köpek Odin marifetiyle yapılan aramalarda esrardan 20 kat daha tehlikeli ve akıl hastalıklarına neden olabilecek kadar tehlikeli 1 kilo 620 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda çalışma başlattı.
İstanbul ilinden Isparta'da satış yapılmak üzere uyuşturucu madde getirildiği yönünde bilgi alan polis güçleri, Keçiborlu ilçesinde bir aracı durdurdu.
Genel Bilgi Taraması kontrolü ve sorgulama yaptığı esnada M.M.T. isimli sürücünün tavırlarından şüphelenen polis, söz konusu yere dedektör köpek Odin'i getirdi.
Oto içerisindeki valizde gizlenmiş olarak ele geçirildi
Narkotik ekiplerinin dedektör köpek Odin ile yaptığı aramalarda otonun içerisinde bulunan bir valize gizlenmiş vaziyette 1 kilo 620 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi.
Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.M.T.'nin 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.
Akıl hastalıklarına varan bir etki bırakıyor
Öte yandan skunk maddesinin, normal esrardan 20 kat daha tehlikeli, çok çabuk halüsinasyon etkisi gösterebilen, şizofreniye kadar varabilen akıl hastalıklarına neden olan tehlikeli bir içeriğe sahip olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:05 Kaynak: İHA

Polis, Isparta, 3. Sayfa
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