İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı köyünde bir şahsın evinde Hint keneviri ekimi yaptığı ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Operasyon yapılan evde; 7 kök kenevir bitkisi, 40 gram kubar esrar ve 84 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli Y.D. (20) hakkında adli işlem başlatılarak ele geçirilen malzemelere el konuldu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Jandarma, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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