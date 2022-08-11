Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

11.08.2022 14:49
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Isparta'nın Gönen ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı köyünde bir şahsın evinde Hint keneviri ekimi yaptığı ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Operasyon yapılan evde; 7 kök kenevir bitkisi, 40 gram kubar esrar ve 84 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli Y.D. (20) hakkında adli işlem başlatılarak ele geçirilen malzemelere el konuldu. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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