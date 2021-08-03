Isparta'da patlayan kozalaklar saniyeler için yangını böyle yaydı - Son Dakika

Türkiye'nin birçok bölgesinde alevler ile mücadele devam ederken Isparta'nın Sütçüler ilçesindekiyangından sosyal medyada yeni görüntüler paylaşıldı. Gün boyu devam eden ve 1 uçak, 2 helikopterle birlikte çok sayıda kara unsuru ile müdahale edilen yangının söndürülme çalışmalarına bölgedeki vatandaşlar da destek oluyor.

PATLAYAN KOZALAKLAR YANGINI SANİYELER İÇİNDE YAYDI

TikTok'ta bir kullanıcının paylaştığı görüntülerde patlayan kozalakların yangını saniyeler içinde nasıl büyüttüğü saniye saniye görüntülendi. Alevlere hortum ve ellerindeki bidonlarla müdahale etmeye çalışan grubun paniği cep telefonu kamerasına yansıdı.

"HER YER KÜL OLDU"

Görüntülerde videoya çeken kişi, "Bir saniyede yakıyor, arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir saniyede yandı, her yer kül oldu." ifadelerini kullandı.