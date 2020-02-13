Isparta Valisi, milli sporcularla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta Valisi, milli sporcularla buluştu - Son Dakika Spor

Isparta Valisi, milli sporcularla buluştu

6 saat önce

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Gençlik Merkezinde milli sporcularla buluştu.

Isparta Valisi, milli sporcularla buluştu, System.String[]

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Gençlik Merkezinde milli sporcularla buluştu. Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Yolcu, Antrenörler ve milli sporcularda hazır bulundu.Vali Seymenoğlu, ulusal ve uluslarararası yarışmalarda derece alan milli sporcuları kutladı.


Sporcuların daha sağlıklı ortamda spor yapması için tüm imkanların seferber edildiğini anlatan Vali Seymenoğlu, "Bundan sonra sık sık bir araya gelelim. Sıkıntılarımız varsa masaya yatıralım. Isparta'yı en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. 1 numaralı olalım diyeceğiz. Olamazsak da rol model olacağız. Pes etmeyeceğiz. Sıkıntılarınız olduğunda bizleri bunaltın. Bizde sorunları en kısa sürede çözelim" dedi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile KYK'nın birleşmesiyle öğrencilerinin de sorumluluğunun Spor Teşkilatına verildiğine dikkat çeken Vali Seymenoğlu, "KYK'da kalan öğrencilerimizi de spora kazandıracağız. Sosyal ve sportif etkinlikleri artıracağız. Bununla ilgili de spor tesislerimizin kapılarına sonuna kadar açık. İl. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Isparta ziyaretleri olmuştu. Bu ziyarette "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesine dikkat çekti. Müdürümüz Murat Gevrek de bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ise aktif sporcu sayısının arttığına dikkat çekerek, Türkiye, Avrupa ve Dünya derecelerinin de gelmeye başladığını söyledi. Tüm tesislerinin sporculara açık olduğunu dile getiren Gevrek, ayrıca spor turizmiyle de ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.


Konuşmaların ardından Vali Seymenoğlu, tek tek milli sporcularla tanıştı. Vali Seymenoğlu, toplantı sonrasında milli sporcuları ödüllendirdi. Program toplu hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi. - ISPARTA

Ömer Seymenoğlu, Murat Gevrek, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Okul müdürü, 13 yaşındaki öğrencinin suratına uçan tekme attı
Trabzosnpor, Sörloth'a verilen 2 maç cezaya itiraz edecek PFDK, Sörloth'a 2 maç men cezası verdi Beşiktaş'tan TFF'nin kararı sonrası çok sert açıklama: Yöneticiler kirli düzenin kurallarına biat etmiştir

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:29:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta Valisi, milli sporcularla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]