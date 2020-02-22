Ispartalı Haltercilerden Türkiye dereceleri - Son Dakika
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Ispartalı Haltercilerden Türkiye dereceleri

10 dakika önce

Okul Sporları Halter Gençler B Kategorisi Türkiye Şampiyonası, 18-20 Şubat tarihleri arasında Muğla'nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirildi.

Ispartalı Haltercilerden Türkiye dereceleri, System.String[]

Okul Sporları Halter Gençler B Kategorisi Türkiye Şampiyonası, 18-20 Şubat tarihleri arasında Muğla'nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirildi. Sporcular Yiğit Demirel 45 kiloda Türkiye ikincisi, Hasan Eren Akbulut 60 kiloda Türkiye ikincisi, Hasan Eren Akbulut 61 kiloda Türkiye ikincisi, Can Doğru 55 kiloda Türkiye dördüncüsü oldu. Ispartalı halterciler, dereceleriyle göz doldururken Muğla Dalaman'dan madalyalarla döndüler. Kulüp müsabakalarından sonra okul yarışmalarında da derece alan Ispartalı sporcular, milli takıma da göz kırpıyor.


Bu arada Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, antrenör ve sporcuları kutladı. - ISPARTA

Dalaman, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
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