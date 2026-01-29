İsrail 2026 Bütçesi Mecliste Onaylandı

İsrail'de 2026 yılı devlet bütçesi, koalisyonun ultra-Ortodoks (Haredi) ortaklarıyla yaşanan krizin aşılmasının ardından mecliste yapılan ilk oylamada kabul edildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail meclisinde iki gün süren gecikmenin ardından yapılan oylamada, bütçe tasarısı 55 "hayır" oyuna karşı 62 "evet" oyuyla onaylandı.

Gecikme, Haredilerin taleplerine rağmen Tevrat okulu öğrencilerinin askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa konusunda yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandı.

Kabul edilen bütçe tasarısına göre, İsrail'in 2026 bütçesi yaklaşık 811,74 milyar şekel (yaklaşık 262 milyar dolar) olarak belirlendi.

Bütçedeki 580,75 milyar şekelin (yaklaşık 187 milyar dolar) cari bütçeye, 230,99 milyar şekeli (yaklaşık 74,5 milyar dolar) ise kalkınma ve sermaye hesabı bütçeye ayrıldığı kaydedildi.

Tasarı, Haredi Şas Partisi ve Degel HaTorah (Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi) tarafından desteklendiği, Haredi kanadından Agudat Israel'in oylamada muhalif kaldığı aktarıldı.

İlk oylamanın ardından iki oylama daha yapılması ve hükümetin bütçe için en geç 31 Mart'a kadar meclisten üç onay almış olması gerekiyor. Bütçenin ilk onayı ve nihai onayı arasında en az 60 gün olması şartı bulunuyor. Bütçenin martta yapılacak oylamalarda İsrail Meclisi'nden geçmemesi halinde 3 ay içinde erken seçime gidilecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, geçmemesi halinde ülkeyi erken seçime götürecek yıllık bütçe oylamasında Ultra-Ortodoks partilerin olası boykotunu engelleme çabasıyla 26 Ocak'ta acil toplantı gerçekleştirdiği ifade edilmişti.