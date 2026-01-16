İsrail, AB ile İran'ı Görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile İran'ın ele alındığı görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Kallas ve Kombos ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Geçekleştirdiği görüşmelerde İran'daki protestoları ele aldıklarını belirten Saar, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB tarafından "terör örgütü" ilan edilmesi taleplerini muhataplarına ilettiğini aktardı.

Saar, AB'nin söz konusu adımının "İran halkına ahlaki bir umut mesajı" göndereceğini iddia etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile de dün bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Saar, Paris yönetiminden İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB tarafından "terör örgütü" olarak tanınması için destek istemişti.

Saar, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütü" olarak tanımadığı için zaman zaman AB'yi eleştiriyor.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.