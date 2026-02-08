İsrail, ABD-İran Nükleer Anlaşmasına Karşı Çıkıyor - Son Dakika
İsrail, ABD-İran Nükleer Anlaşmasına Karşı Çıkıyor

08.02.2026 17:22
İsrail, ABD ve İran arasındaki nükleer müzakereleri engellemeye çalışıyor, askeri hazırlıklar sürüyor.

İsrail'in, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde yalnızca nükleer programı kapsayacak olası bir anlaşmayı engellemek için yoğun çaba sarf ettiği ileri sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, ABD ile İran heyetleri arasında cuma günü gerçekleştirilen dolaylı görüşmenin ardından İsrailli güvenlik kademesinde, olası bir anlaşmanın Tel Aviv'in istediği şartları içereceğine yönelik iyimserliğin azaldığı belirtildi.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin, İran'ın balistik füze programını dışarıda bırakan ve yalnızca nükleer faaliyetlerin sınırlandırılmasına odaklanan bir anlaşmaya karşı çıktığı kaydedildi.

İran'ın müzakereler yoluyla zaman kazanmaya çalıştığı ve İsrail ile ABD'nin olası saldırısını sınırlamayı hedeflediği yönündeki değerlendirmenin Tel Aviv'de hakim görüş olduğu aktarıldı.

ABD'nin askeri yığınak sürecinin ilk aşamasını tamamladığı iddiası

Kanal 12 televizyonu, ABD'nin son haftalarda Orta Doğu'daki askeri varlığını artırma sürecinin ilk aşamasını tamamladığını ve ikinci aşamaya geçtiğini öne sürdü.

Haberde, önümüzdeki 2 ila 3 hafta içinde sevk edilmesi planlanan tüm güçlerin bölgeye konuşlandırılmasının beklendiği, bu aşamada ABD'nin sınırlı bir saldırı kapasitesine sahip olduğu ancak tüm kuvvetlerin bölgeye ulaşmasıyla daha geniş kapsamlı bir saldırı imkanına kavuşacağı ifade edildi.

ABD ve İsrail ordularının, İran'la "müzakerelerin çökmesi" ihtimaline karşı tüm hazırlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.

Ayrıca ABD güçlerinin, son 24 saat içinde İran-Türkmenistan sınırına ve Ermenistan'a hava yoluyla sevk edildiği belirtildi.

Orta Doğu'daki yaklaşık 20 ABD üssüne Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryaları ile Patriot hava savunma sistemlerinin de konuşlandırıldığı aktarıldı.

Haberde ayrıca, ABD ve Avrupa ile bölgedeki ABD üsleri arasında askeri hava köprüsü oluşturulduğu, İngiltere'nin de iki yakıt ikmal uçağı eşliğinde 6 adet F-35 savaş uçağını bölgeye gönderdiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile 11 Şubat'ta Washington'da İran'la müzakereleri ele alacak.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, 6 Şubat'ta Umman'da yeniden başlamıştı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için, "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

