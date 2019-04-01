Son Dakika Haberleri: İsrail Afrika'daki 11'inci Elçiliğini Açtı

İsrail Afrika'daki 11'inci Elçiliğini Açtı

18 dakika önce

Bugün Ruanda'da büyükelçilik açan İsrail'in Afrika'daki elçilik sayısı 11'e yükseldi.

İsrail Afrika'daki 11'inci Elçiliğini Açtı, System.String[]
Bugün Ruanda'da büyükelçilik açan İsrail'in Afrika'daki elçilik sayısı 11'e yükseldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Direktörü Yuval Rotem'in Orta Afrika'nın doğusunda yer alan Ruanda'nın başkenti Kigali'de büyükelçiliğin açılışına katıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Ruanda Büyükelçiliği'ne Ron Adam'ın atandığına vurgu yapılarak, Adam'ın "Engin bilgi ve deneyime sahip bir diplomat olduğu" ve aynı zamanda BM ile enerji alanında uzman olduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in Afrika ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediği belirtilen açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu üç yıl önce İsrail'in Afrika'ya döneceğini açıklamasının ardından, özellikle Doğu ve Batı Afrika'da dört kez kıtayı ziyaret etti, Çad ve Gine ile diplomatik ilişkiler kurdu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Ruanda'nın İsrail'in gerçek dostu olduğunu ispat ettiğini ve İsrail gibi küçük ancak "hedefleri ve yetenekleri" konusunda büyük olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail'in Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın (MASHAV) da Ruanda'da ziraat alanında bir merkez açacağı belirtilen açıklamada, Ruanda'nın "RwandaAir" havayolu şirketinin de ülkeler arasında önümüzdeki aylarda doğrudan uçuşlara başlayacağı kaydedildi.

İsrail gözünü Afrika'ya dikti

Afrika kıtasının yaşadığı açlık, fakirlik ve savaşları fırsat bilen İsrail'in, elinde bulundurduğu yüksek teknolojik veri ve güvenlik imkanlarıyla Afrika ülkelerini bir bir kendine bağlayarak, uluslararası alanda buradan Filistin davasına verilen desteği kesme ve bu coğrafyanın zenginliklerinden faydalanma gibi bir dizi hedef güttüğü belirtiliyor.

Buna karşılık, Afrika ülkeleri de tesis edecekleri her ilişki ile İsrail'in ileri güvenlik, teknolojik ve tarımsal bilgisini elde etme çabasına katkıda bulunmasını umut ediyor.

İsrail, diplomatik ilişkilerini genişletmek, şirketleri için yeni pazarlar oluşturmak ve Filistin'e verilen desteği kırmak üzerine şekillenmiş üç hedefle Afrika'ya açılmaya çalışıyor.

Netanyahu da daha önce yaptığı açıklamada, son dönemde İsrail ile Afrika ülkeleri arasında gelişen ilişkilere işaret ederek, "Afrika'nın kalbine ulaşmaya çalışıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:34 Kaynak: AA

Afrika, İsrail, Güncel
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