
İsrail Askeri, Filistinli Genci Vurdu

22.01.2026 04:16
Er-Ram'da Ayrım Duvarını geçmeye çalışan Filistinli genç, İsrail askerlerinin ateşiyle yaralandı.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram kasabasında "Ayrım (Utanç) Duvarı"nı geçmeye çalışan Filistinli bir genci gerçek mermiyle vurarak yaraladığını açıkladı.

Kızılaydan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek kurşunla ateş etmesi sonucu belinden yaralanan 26 yaşındaki bir gencin Ramallah şehrindeki hastaneye nakledildiği belirtildi.

Filistinli gencin Ram kasabasındaki Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışırken yaralandığı ifade edilen açıklamada, gencin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Neredeyse her gün, işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail arasındaki sınır boyunca inşa edilen Ayrım Duvarı'nı aşmaya çalışan Filistinli işçilerden yaralananların olduğu belirtiliyor.

Filistinli İşçiler Genel Birliği'nin verilerine göre, Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşının başladığı Ekim 2023'ten 20 Aralık 2025'e kadar İsrail ordusunun ateş açması sonucu 44 Filistinli işçi hayatını kaybetti, 34 binden fazla işçi de iş yerlerinde veya iş ararken gözaltına alındı.

Ekim 2023'te Gazze'de başlayan soykırım savaşından bu yana İsrail, Filistinli işçilerin İsrail içindeki iş yerlerine dönmelerini engelliyor; bu nedenle bazıları, risklere rağmen, Ayrım Duvarı'nı tırmanarak geçmeye çalışıyor.

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem'e göre, Kudüs, büyük bir kısmı Batı Şeria toprakları üzerine inşa edilen, 8 metreyi aşan yüksekliğe ve yaklaşık 202 kilometre uzunluğa sahip, üzerine dikenli tel çekilmiş beton duvarla çevrilidir.

İsrail, bu duvarı güvenlik gerekçeleriyle inşa ettiğini iddia ederken, Filistinliler ve Birleşmiş Milletler ise bunun Filistin topraklarını İsrail'e ilhak etme planının bir parçası olduğunu belirtiyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, özellikle ekonomik sebeplerle iş bulmak için Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Filistin beldesi Ram yakınlarındaki "Ayrım Duvarı"nı aşarak Kudüs'e ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askeri, Filistinli Genci Vurdu

