İsrail Askeri Gazze'de Yaralandı

04.02.2026 09:17
İsrail, Gazze'de ateş açan Filistinli gruplara karşı hava bombardımanı düzenledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinli grupların ateş açması sonucu 1 askerin ağır yaralandığını ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, Filistinli grupların Gazze'nin kuzeyinde bölgeyi ikiye ayıran ve "sarı hat" olarak adlandırılan alanda İsrail askerlerine ateş açıldığı öne sürüldü.

Çok sayıda silahlı kişinin ateş açması sonucu 1 askerin ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun daha sonra bölgede "askerlerine ateş açan grubu" tank ve hava bombardımanıyla hedef aldığı aktarıldı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'ten bu yana 529 Filistinliyi öldüren İsrail ordusu, askerlerine ateş açıldığını iddia ederek bunun "ateşkesin ihlali" olduğunu savundu.

Kaynak: AA

