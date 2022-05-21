İsrail askerleri, Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail askerleri, Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

21.05.2022 00:23
İsrail askerleri, Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği baskında 3'ü gerçek mermiyle olmak üzere 6 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği baskında 3'ü gerçek mermiyle olmak üzere 6 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeybatısındaki Mezraa köyüne baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin baskın sırasında 3'ü gerçek, biri plastik mermiyle olmak üzere 4 Filistinli genci yaraladığı belirtilen haberde, onlarca kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

Ayrıca İsrail askeri aracının Filistinli bir gence çarptığı kaydedilen haberde, İsrail'e ait askeri araçlardan birinin de Filistinli bir kadının kullandığı araca çarptığı ve kadının vücudunda morluklar oluştuğu bilgisi yer aldı.

Yerel kaynaklar, yaralıların Ramallah'taki El-İstişari Hastanesine nakledildiği ve gerçek mermiyle yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu bilgisini verdi.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da Nablus ve Kalkilya kentlerinin bazı bölgelerinde düzenlenen Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale etmesi sonucu 20 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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İsrail güçleri, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi yaraladı İsrail güçleri, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi yaraladı
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri, Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


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