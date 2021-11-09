Son dakika haberleri! BİREH - İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleriyle çıkan arbedede bir Filistinli yaralandı, onlarca kişi de atılan gazdan etkilendi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah yakınlarındaki El-Bireh kasabasına baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin bölgede arama yaptığı sırada Filistinli gençlerle arbede yaşandı. İsrail güçleri Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti.

Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, olaylarda bir Filistinlinin ayağından yaralandığını, onlarca kişinin de atılan gazdan etkilendiğini aktardı.

İsrail güçleri gün içinde El-Bireh'te Filistinlilere ait 3 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.