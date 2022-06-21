İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı

21.06.2022 11:28
İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında iki Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında iki Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Cenin kentinin Kabatiye beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı.

İsrail ordusu, taş atan Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

AA muhabirine konuşan Filistinli sağlık kaynakları, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan iki Filistinlinin yaralandığını aktardı. Ayaklarından vurulan yaralıların Cenin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Cenin, Nablus, Ramallah ve Beytullahim kentlerinde 19 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Bir grup Yahudi yerleşimci dün Nablus'ta bir Filistinliye saldırarak başından yaralamıştı.

Filistin hükümetinin Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, kentteki Filistin bayrağını indirmeye çalışan yerleşimcilere karşı koyduğu sırada yerleşimciler tarafından yaralanan Filistinlinin hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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