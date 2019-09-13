Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Gazze sınırında 55 Filistinliyi yaraladı
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İsrail askerleri Gazze sınırında 55 Filistinliyi yaraladı

38 dakika önce

İsrail askerlerinin, Filistinlilerin barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına müdahalesi sonucu 29'u gerçek mermi ile olmak üzere 55 kişi yaralandı.

İsrail askerleri Gazze sınırında 55 Filistinliyi yaraladı, System.String[]

İsrail askerlerinin, Filistinlilerin barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına müdahalesi sonucu 29'u gerçek mermi ile olmak üzere 55 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 55 kişinin yaralandığı duyuruldu. 74'ncü haftasına giren protestolar sırasında yaralanan 29 kişinin gerçek mermi ile vurulduğu ve birçok kişinin de atılan biber gazlarından etkilendiği belirtildi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Filistin, İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:45 Kaynak: İHA
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